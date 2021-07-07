В Минздраве прокомментировали летальный случай после вакцинации против коронавируса веществом от Pfizer в Виннице. Его зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после прививки.

Об этом Фактам ICTV сообщили в Министерстве здравоохранения.

— Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Винницкой области, — говорится в сообщении ведомства.

По информации Минздрава, обо всех летальных случаях, зарегистрированных в послевакцинальный период, обязательно сообщается, и они тщательно расследуются, независимо от причины смерти.

— Например, если произошло ДТП, и человек в результате него погиб, сообщение о неблагоприятном событии после иммунизации все равно подается, — дополняет пресс-служба ведомства.

Смерть после вакцинации в Виннице

2 июля 2021 года в Виннице 47-летний мужчина умер после прививки против коронавируса. Его иммунизировали вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В течение первого часа после укола мужчина чувствовал себя хорошо. Но через четыре часа его начало тошнить, он потерял сознание.

Медики пытались спасти жизнь мужчины, но им не удалось.