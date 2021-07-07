Придерживаясь правильного питания и пытаясь похудеть, люди ограничивают ряд продуктов, оставляя лишь самые полезные и низкокалорийные. Однако некоторые из них только считаются диетическими, но на самом деле могут застопорить процесс потери веса.

Какие продукты мешают похудеть:

Соусы и заправки для салатов

Многие из них, особенно те, которые продаются в магазинах, содержат много сахара, соли, а также различных добавок. Это добавляет лишние калории в рацион и не позволяет похудеть.

Нежирные молочные продукты

Такие продукты можно употреблять на диете, но только те, которые не содержат сахара и различных добавок. Сладкие нежирные йогурты не будут способствовать похудению.

Энергетические батончики

Их часто используют как перекусы на диете, думая, что они не повредят фигуре. Однако в таких продуктах зачастую много жира и сахара.

Гранола

Некоторые мюсли содержат сахар и лишние жиры, которые добавляют для улучшения вкуса. Это делает продукт более калорийным.

Смузи

Безобидный перекус может отразится на талии, если добавлять в него сахар и жирные молочные продукты.

Диетические газированные напитки

Подобные готовые продукты в магазинах также часто содержат много сахара, а также не совсем здоровые добавки.

Соки

Соки в пакетах, которые продаются в магазинах, также не будут способствовать похудению. Производители добавляют в них сахар, а иногда и различные добавки.

Красное мясо

Мясо — источник белка и незаменимый продукт на диете. Однако лучше употреблять курицу, индейку. Красное мясо можно есть лишь пару раз в неделю.

Орехи и сухофрукты

Эти продукты добавляют в рацион на диете в качестве перекусов. Однако они очень калорийны, поэтому их можно есть только в очень ограниченном количестве.

Сыр

Некоторые виды сыров очень калорийны, что будет мешать похудению. Поэтому перед покупкой любимого лакомства лучше заранее изучить его энергетическую ценность.

Находясь на диете, лучше готовить ряд продуктов из этого списка самостоятельно — заправки, соусы, смузи, йогурты, соки. Так можно избежать потребления лишних калорий с готовыми магазинными продуктами.

Источник: Eat This, Not That