Украинцев встревожила информация о смерти мужчины после вакцинации в Виннице. Из-за этого у некоторых граждан могли возникнуть сомнения в необходимости проведения прививки. Однако в Минздраве успокоили граждан и рассказали, как подготовиться к иммунизации от коронавируса и каких рекомендаций следует придерживаться после укола.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в ответе на запрос Фактов ICTV.

Как подготовиться к прививке

В Минздраве отметили, что сдавать дополнительные анализы или проходить специализированное обследование перед прививкой против коронавируса не нужно.

— Людям, которые принимают препараты, влияющие на иммунную систему, имеют серьезные хронические заболевания или страдают от тяжелых аллергических реакций, нужно проконсультироваться со своим врачом заранее, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Перед вакцинацией проводится медицинский осмотр пациентов. В это время врачу нужно сообщить об аллергических реакциях, которые были раньше.

Противопоказания для вакцинации

Не рекомендуется вакцинироваться людям, которые имеют такие жалобы:

тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;

гиперчувствительность к компонентам вакцины (подробнее о составе вакцины можно узнать у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);

острое заболевание (температура тела выше 38,5°C);

В то же время незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию.

Рекомендации после прививки

По информации Минздрава, после прививки человека просят остаться в зоне ожидания на полчаса для того, чтобы понаблюдать за его самочувствием и состоянием здоровья.

— Все медицинские работники, проводящие вакцинацию против коронавируса, имеют необходимые знания и медикаменты, чтобы в случае аллергической реакции или другого ухудшения состояния здоровья предоставить своевременную и необходимую помощь, — объяснили в ведомстве.

Безопасность вакцин

Все вакцины против коронавируса, которые используются в Украине, безопасны и эффективны, отметили в ведомстве.

Они одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения и разрешены к использованию внутри страны.

Смерть после вакцинации

2 июля 2021 года в Виннице 47-летний местный житель умер после вакцинации против коронавируса. Мобильная бригада сделала прививку гражданину вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

В течение часа он чувствовал себя хорошо, однако спустя почти четыре часа его начало тошнить, мужчина потерял сознание.

В 17.10 прибыла экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные меры. В 18.02 медики зафиксировали смерть пациента.