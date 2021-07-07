Украинцев встревожила информация о смерти мужчины после вакцинации в Виннице. Из-за этого у некоторых граждан могли возникнуть сомнения в необходимости проведения прививки. Однако в Минздраве успокоили граждан и рассказали, как подготовиться к иммунизации от коронавируса и каких рекомендаций следует придерживаться после укола.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило в ответе на запрос Фактов ICTV.
Как подготовиться к прививке
В Минздраве отметили, что сдавать дополнительные анализы или проходить специализированное обследование перед прививкой против коронавируса не нужно.
— Людям, которые принимают препараты, влияющие на иммунную систему, имеют серьезные хронические заболевания или страдают от тяжелых аллергических реакций, нужно проконсультироваться со своим врачом заранее, — сообщили в пресс-службе Минздрава.
Перед вакцинацией проводится медицинский осмотр пациентов. В это время врачу нужно сообщить об аллергических реакциях, которые были раньше.
Противопоказания для вакцинации
Не рекомендуется вакцинироваться людям, которые имеют такие жалобы:
- тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;
- гиперчувствительность к компонентам вакцины (подробнее о составе вакцины можно узнать у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);
- острое заболевание (температура тела выше 38,5°C);
В то же время незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию.
Рекомендации после прививки
По информации Минздрава, после прививки человека просят остаться в зоне ожидания на полчаса для того, чтобы понаблюдать за его самочувствием и состоянием здоровья.
— Все медицинские работники, проводящие вакцинацию против коронавируса, имеют необходимые знания и медикаменты, чтобы в случае аллергической реакции или другого ухудшения состояния здоровья предоставить своевременную и необходимую помощь, — объяснили в ведомстве.
Безопасность вакцин
Все вакцины против коронавируса, которые используются в Украине, безопасны и эффективны, отметили в ведомстве.
Они одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения и разрешены к использованию внутри страны.
Смерть после вакцинации
2 июля 2021 года в Виннице 47-летний местный житель умер после вакцинации против коронавируса. Мобильная бригада сделала прививку гражданину вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech.
В течение часа он чувствовал себя хорошо, однако спустя почти четыре часа его начало тошнить, мужчина потерял сознание.
В 17.10 прибыла экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные меры. В 18.02 медики зафиксировали смерть пациента.