С начала кампании вакцинации против коронавируса уже более 25 млн местных жителей Канады получили по меньшей мере одну дозу препарата.

Об этом свидетельствуют официальные данные, обнародованные на сайте правительства Канады. Так, 25 424 316 граждан уже получили первую прививку от коронавируса. Это составляет 76,58% населения Канады в возрасте от 12 лет.

За последнюю неделю первую дозу вакцины против коронавируса получили 418 213 человек — это около 1,10% всего населения Канады.

В то же время полный курс иммунизации прошли 10 315 964 канадцев, что составляет 27,16% от общего населения на территории государства.

По состоянию на 6 июля, в Канаде зафиксировали 1 416 969 случаев коронавируса. Сейчас заболеваемость Covid-19 в стране увеличивается.

По этой причине на территории государства проходит активная кампания вакцинации граждан. В то же время в Канаде за все время пандемии зафиксировали 26 360 летальных случаев от осложнений коронавируса.