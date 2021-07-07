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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Украинцам придется жить с Covid-сертификатами очень долго — эксперт

паспорт України

Со временем украинцы будут воспринимать сертификаты вакцинации от коронавируса как обычные документы, они будут частью повседневной жизни.

Об этом заявила исполнительный директор ОО Пациенты Украины Инна Иваненко во время брифинга Первые итоги вакцинации: Готовы ли украинцы к путешествиям и новым волнам коронавируса.

— С сертификатами Covid нам придется жить, жить еще очень долго. И это просто станет нашей такой рутиной. Мы не будем на них обращать особого внимания. У каждого он будет, — отметила Инна Иваненко.

В частности, эти документы позволят украинцам путешествовать.

— Вместе с загранпаспортом мы будем иметь международный сертификат Covid. И будем воспринимать это нормально, — добавила она.

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По ее словам, коронавирус — это не обычный грипп, у нег более серьезные и сложные последствия. Из-за этого он значительно изменит жизнь человечества, в частности украинцев.

Кроме того, она считает, что осенью Украину накроет новая волна коронавируса, ожидается распространение более опасного штамма вируса — индийской мутации Дельта.

Поэтому украинцы должны максимально готовиться и вакцинироваться.

Источник: Украинский кризисный медиа-центр

Фото: УНИАН

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