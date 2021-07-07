Вакцины от коронавируса, которые одобрила для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения, защищают от штамма Дельта.

Об этом рассказал председатель комиссии биобезопасности при Совете национальной безопасности и охраны Украины Сергей Комисаренко в комментарии одному из украинских телеканалов.

— Да, они защищают не столь эффективно, если сравнивать с начальным штатом коронавируса, который впервые зафиксировали в Ухане. Но они защищают очень существенно. Поэтому мы должны быть более-менее спокойными, — отметил он.

По его словам, именно вакцинация оберегает людей от распространения нового штамма коронавируса.

Также Комиссаренко отметил, что новая вспышка коронавируса в Украине может быть, но пока не понятно когда. Одни эксперты считают, что она может произойти осенью, а другие утверждают, что увеличения Covid-больных стоит ожидать уже в июле.

— Это зависит от самого вируса, от его изменений, особенностей, заразности, распространения. Индийский штамм коронавируса не существенно отличается от тех штаммов вируса, которые нам были известны до него. Его иногда называют двойным вариантом, ведь в нем произошло сочетание двух мутаций, которые есть в бразильском и южноафриканском варианте, — добавил он.

Штамм Дельта уже зафиксировали в почти 100 странах. По словам генерального директора Центра общественного здоровья Романа Родыны, угроза распространения этого варианта на территории Украины существует. В то же время пока в Украине относительно стабильная ситуация.

Индийский штамм опаснее, ведь он провоцирует более тяжелое течение заболевания и может поражать младшее население.

22 июня в Украине подтвердили два случая заражения штаммом Дельта. Его обнаружили у женщины 66 лет и ее 16-летнего ребенка. Они вернулись из Российской Федерации.