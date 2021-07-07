В Украине уже открыли 197 центров массовой вакцинации против коронавируса. Там прививают людей, которые записались в лист ожидания через приложение Дія или контакт-центр Минздрава.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Обычно большинство центров работают в выходные дни, но есть и те, где прививают ежедневно. Перечень, даты и время работы центров массовой вакцинации постоянно обновляются.

— Центры вакцинации открываются в спорткомплексах, на стадионах, в выставочных и торгово-развлекательных центрах, в школах, дворцах культуры, кинотеатрах, отелях, на заводах, в бизнес-центрах, банках и медицинских учреждениях. Большинство этих центров работает только на выходных, остальные работают и в рабочие дни, — отметили в министерстве.

В них могут вакцинироваться люди, которых предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением. Так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но они есть в листе ожидания. Однако приоритет в вакцинации предоставляется пожилым людям.

Сейчас мобильные медицинские бригады осуществляют прививки в центрах одним препаратом — CoronaVac производства Sinovac Biotech. Но в Минздраве ранее заявляли, что может появиться в доступе и другая вакцина — Pfizer/BioNTech.

В течение июня в Украине удалось значительно ускорить темпы вакцинации от коронавируса. За последний месяц прививки получили 1,5 млн человек, до этого – более 1,2 млн человек.

На этот процесс повлияло восприятие вакцинации среди украинцев. Процент желающих получить прививку постепенно увеличивается. Если в начале кампании он не превышал 40-45%, то сейчас – уже более 60%.

За сутки, 6 июля, в Украине от Covid-19 вакцинировали 93 554 человека. Одну дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизированы — 57 531 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 136 563 человека, из них получили одну дозу – 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 955 607 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 092 168 прививок.