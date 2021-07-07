Индийский штамм коронавируса (Дельта) будет активно распространяться по территории Украины уже осенью.

Об этом заявила исполнительный директор ОО Пациенты Украины Инна Иваненко во время брифинга Первые итоги вакцинации: Готовы ли украинцы к путешествиям и новым волнам коронавируса.

— По оценкам экспертов, Украину он (штамм, — Ред.) накроет уже осенью, — заявила Инна Иваненко.

По ее словам, летом украинцы должны подготовиться к распространению мутации и сделать прививку.

— Летний сезон у нас с вами для того, чтобы подготовиться к осени, для того, чтобы вакцинироваться и убедить в этом родственников, — добавила она.

В то же время генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина сообщил, что сейчас по меньшей мере две вакцины от коронавируса подтвердили свою эффективность в борьбе с вариантом.

— Доказана эффективность вакцин против Дельта-штамма. Есть завершенные исследования для вакцин Pfizer и AstraZeneca. Их эффективность — от 70 до 90%, — объяснил Роман Родина.

Штамм Дельта спровоцировал значительное ухудшение эпидситуации в Индии весной 2021 года, повышение уровня летальности среди граждан.

Источник: Украинский кризисный медиа-центр