Индийский штамм коронавируса (Дельта) будет активно распространяться по территории Украины уже осенью.
Об этом заявила исполнительный директор ОО Пациенты Украины Инна Иваненко во время брифинга Первые итоги вакцинации: Готовы ли украинцы к путешествиям и новым волнам коронавируса.
— По оценкам экспертов, Украину он (штамм, — Ред.) накроет уже осенью, — заявила Инна Иваненко.
По ее словам, летом украинцы должны подготовиться к распространению мутации и сделать прививку.
— Летний сезон у нас с вами для того, чтобы подготовиться к осени, для того, чтобы вакцинироваться и убедить в этом родственников, — добавила она.
В то же время генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина сообщил, что сейчас по меньшей мере две вакцины от коронавируса подтвердили свою эффективность в борьбе с вариантом.
— Доказана эффективность вакцин против Дельта-штамма. Есть завершенные исследования для вакцин Pfizer и AstraZeneca. Их эффективность — от 70 до 90%, — объяснил Роман Родина.
Штамм Дельта спровоцировал значительное ухудшение эпидситуации в Индии весной 2021 года, повышение уровня летальности среди граждан.
Источник: Украинский кризисный медиа-центр