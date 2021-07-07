На Львовщине в результате отравления в одном из популярных ресторанов попали в больницу сразу 17 человек, в том числе шестеро детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный государственный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко-Тимко.

— В областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 17 человек с диагнозом пищевая токсикоинфекция и острая кишечная инфекция, из них шестеро — дети.. Состояние больных средней тяжести, — написала врач.

По ее словам, все почти все пациенты жалуются на повышение температуры до 39,2-39,8 градусов, рвоту и понос, боль в животе.

Известно, что все они еще 4 июля праздновали в ресторане первое причастие. Чем именно отравились — сейчас устанавливают. Ведь блюда были разнообразные: куриный паштет, курица, салаты.

Всего на праздновании, по словам медика, было около 30 гостей.

В настоящее время врачи оказывают пострадавшим врачи необходимую медицинскую помощь.

В ресторане ситуацию не комментируют.

Источник: Facebook