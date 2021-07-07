В течение июня в Украине удалось значительно ускорить темпы вакцинации от коронавируса: за последний месяц прививки получили 1,5 млн человек, до этого — более 1,2 млн человек. На этот процесс повлияло восприятие вакцинации среди украинцев.

Об этом во время брифинга Первые итоги вакцинации: Готовы ли украинцы к путешествиям и новым волнам коронавируса заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

— Во-первых, восприятие вакцинации… Процент желающих вакцинироваться постепенно увеличивается. Если в начале кампании он не превышал 40-45%, то сейчас — уже более 60%. Это восприятие вакцинации, это то, что люди видят, что другие вакцинируются, — отметил Роман Родина.

Кроме того, в страну стало поступать больше вакцин.

— Во-вторых, наращивание темпов связано с поступлением большего количества вакцин в страну и развертыванием дополнительных пунктов прививки и центров вакцинации, — добавил спикер.

В целом, по его словам, этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем.

— Страна набирает обороты. И это еще не предел. Мы и в дальнейшем должны наращивать темпы вакцинации, потому что у нас есть амбициозная цель вакцинировать 70% взрослого населения до конца года, — подвел итог он.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года.

Источник: Украинский кризисный медиа-центр