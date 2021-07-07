За минувшие сутки в Украине Covid-19 подтвержден у 610 человек. Из них 40 детей и 20 медработников.
Выздоровели за сутки – 1 666 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 33 человека.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировано 458 человек.
5 065 ПЦР-тестов.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.
- г. Киев — 217;
- Винницкая область — 16;
- Волынская область — 7;
- Днепропетровская область — 19;
- Донецкая область — 27;
- Житомирская область — 13;
- Закарпатская область — 9;
- Запорожская область — 12;
- Ивано-Франковская область — 3;
- Киевская область — 49;
- Кировоградская область — 10;
- Луганская область — 10;
- Львовская область — 32;
- Николаевская область — 17;
- Одесская область — 36;
- Полтавская область — 22;
- Ровенская область — 7;
- Сумская область — 11;
- Тернопольская область — 5;
- Харьковская область — 20;
- Херсонская область — 25;
- Хмельницкая область — 10;
- Черкасская область — 21;
- Черновицкая область — 7;
- Черниговская область — 5.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 238 974 человек.
- Умерло – 52 537 человек.
- Выздоровело – 2 174 353 человека.