За минувшие сутки в Украине Covid-19 подтвержден у 610 человек. Из них 40 детей и 20 медработников.

Выздоровели за сутки – 1 666 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 33 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировано 458 человек.

5 065 ПЦР-тестов.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

г. Киев — 217;

Винницкая область — 16;

Волынская область — 7;

Днепропетровская область — 19;

Донецкая область — 27;

Житомирская область — 13;

Закарпатская область — 9;

Запорожская область — 12;

Ивано-Франковская область — 3;

Киевская область — 49;

Кировоградская область — 10;

Луганская область — 10;

Львовская область — 32;

Николаевская область — 17;

Одесская область — 36;

Полтавская область — 22;

Ровенская область — 7;

Сумская область — 11;

Тернопольская область — 5;

Харьковская область — 20;

Херсонская область — 25;

Хмельницкая область — 10;

Черкасская область — 21;

Черновицкая область — 7;

Черниговская область — 5.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине: