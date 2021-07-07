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Вікторія Яснопольська |

За минувшие сутки в Украине зафиксировано новых случаев Covid-19 — 610

мама и ребенок

За минувшие сутки в Украине Covid-19 подтвержден у 610 человек. Из них 40 детей и 20 медработников.

Выздоровели за сутки – 1 666 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 33 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировано 458 человек.

5 065 ПЦР-тестов.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Киевской (49),  Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

  • г. Киев — 217;
  • Винницкая область — 16;
  • Волынская область — 7;
  • Днепропетровская область — 19;
  • Донецкая область — 27;
  • Житомирская область — 13;
  • Закарпатская область — 9;
  • Запорожская область — 12;
  • Ивано-Франковская область — 3;
  • Киевская область — 49;
  • Кировоградская область — 10;
  • Луганская область — 10;
  • Львовская область — 32;
  • Николаевская область — 17;
  • Одесская область — 36;
  • Полтавская область — 22;
  • Ровенская область — 7;
  • Сумская область — 11;
  • Тернопольская область — 5;
  • Харьковская область — 20;
  • Херсонская область — 25;
  • Хмельницкая область — 10;
  • Черкасская область — 21;
  • Черновицкая область — 7;
  • Черниговская область — 5.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 238 974 человек.
  • Умерло – 52 537 человек.
  • Выздоровело – 2 174 353 человека.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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