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Людмила Грубник |

12 детей и один взрослый: в Ивано-Франковской области произошло массовое отравление

Отруєння, отравление, боль, біль

В частном доме Ивано-Франковской области произошло массовое отравление людей, 13 человек госпитализировали.

По информации региональных сотрудников Национальной полиции, в медицинское учреждение 7 июля 2021 обратились 12 детей (возраст — 16-17 лет) и один взрослый человек.

С диагнозом пищевая токсикоинфекция всех их госпитализировали.

Сейчас состояние пострадавших — стабильное.

Правоохранители начали расследовать дело. Они открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Летом из-за высокой температуры увеличивается риск быстрой порчи продуктов питания. Поэтому они скорее могут становиться непригодными для употребления и угрожать не только здоровью, но и жизни граждан.

Дополнительные риски создают немытые овощи, фрукты и ягоды.

Украинцам рекомендуют серьезнее относиться к очищению, приготовлению и хранению продуктов питания летом.

В случае первых симптомов пищевого отравления следует обращаться к врачу.

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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