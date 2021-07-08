Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 8 июля 2021

Коронавирус и его штаммы продолжают распространяться в разных странах. По состоянию на 8 июля в мире зафиксировали 186 млн случаев Covid-19. В Украине ситуация с заболеваемостью остается стабильной, хотя некоторые эксперты считают, что вспышка болезни может быть уже в июле.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 8 июля подтвердили 617 случаев коронавирус. Выздоровели за сутки — 872 человека, а от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло 23 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

В то же время все области остаются в зеленой зоне эпидемической опасности.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что вспышка штамма Дельта в Украине возможна уже в июле. Ведь его уже зафиксировали в соседних странах и в Украине.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Бразилии (54 тыс.), Индии (45 тыс.) и Индонезии (34 тыс.).

В Европе активнее всего коронавирус сейчас распространяется в Великобритании, России и Испании. Украина среди стран мира занимает 68 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 13 позицию. А по количеству смертей от Covid-19 среди европейских стран — четвертое место.

4 млн смертей и распространение штамма Дельта в мире: Covid-новости 8 июля / 3 фотографии

В Германии продолжает активно распространяться штамм Дельта. Сейчас он составляет уже 60% заражений в стране. США также сообщили, что по состоянию на начало июля доля распространения варианта Дельта на территории страны составляет 51,7%.

В Японии продлили чрезвычайное положение из-за высоких темпов заболеваемости Covid-19. Это означает, что Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут без присутствия зрителей на трибунах.

По данным ВОЗ, на планете уже зарегистрировали более 4 млн смертей от вируса.

Самая сложная ситуация с коронавирусом, несмотря на интенсивную вакцинацию, сохраняется в Индии и Южной Америке. Ежедневно бьет антирекорды и Россия. По последним данным, в стране 734 смерти и 25 тыс. заражений за сутки.