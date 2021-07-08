Вакцинация — самый безопасный способ получить иммунитет к коронавирусу, и для большинства вакцин против Covid-19 вам потребуется две дозы, чтобы получить максимально возможную защиту. Иммунологи называют этот метод многократного введения — прайм-бустинг.

— По сути, первой дозой вы сначала обучаете иммунную систему тому, что она ищет. Иммунный ответ, усвоенный в первый раз, усиливается, когда применяется на практике при втором воздействии, — рассказывает старший преподаватель иммунологии Кардиффского столичного университета Ребекка Айхелер.

Две дозы явно полезны

Ранние исследования одобренных в настоящее время вакцин против Covid-19 сравнивали иммунные ответы у людей, получивших одну или две дозы вакцины. Результаты показали, что после второй дозы у людей было больше антител для борьбы с вирусом, что указывает на то, что прием более одной дозы, вероятно, повысит эффективность вакцины.

Затем были продолжены более масштабные клинические испытания этого режима первичного повышения. Было обнаружено, что с вакциной Pfizer/BioNTech защита от симптоматического Covid-19 составляет 52% через 12 дней после первой дозы (для формирования иммунитета требуется время). Затем защита повысилась до 95% после второй дозы.

С вакциной Oxford/AstraZeneca защита от симптоматического Covid-19 через 22 дня после первой дозы оценивается в 76%. Когда вторая доза была введена через 12 недель после первой, она повысила защиту до 81%.

Дополнительная опасность Covid-штамма Дельта

Также появилась дополнительная причина, по которой вы должны получить вторую дозу: новые, вызывающие беспокойство варианты Covid-штамма Дельта. Это формы коронавируса, имеющие генетические мутации, которые могут сделать их более передающимися, менее восприимчивыми к защитным эффектам вакцин, трудными для обнаружения или вызвать более серьезные заболевания.

Новое исследование лаборатории предполагает, что вакцина компании Pfizer/BioNTech обеспечивает защиту от циркулирующих в настоящее время вариантов Альфа и Дельта. Однако также было обнаружено, что после всего лишь одной дозы способность вакцины бороться с различными вариантами значительно различается.

У лиц, получивших только одну дозу вакцины, уровни нейтрализующих антител для Дельта-варианта были значительно ниже, чем для Альфа-варианта. Иными словами, исследование показало, что однократная доза может обеспечить большую защиту, чем отсутствие вакцинации, но что люди, получившие только однократную дозу, будут менее защищены, чем они были до появления вызывающего беспокойство Covid-штамма Дельта.

Источник: The Conversation