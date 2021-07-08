Индийский штамм коронавируса (Дельта) — более заразный и несет большую угрозу эпидемической ситуации.

Об этом заявил бывший старший советник группы реагирования на коронавирус при Белом доме в США Энди Славитт.

— Мы должны думать о варианте Дельта как о версии Covid-19 2020 года на стероидах. Это в два раза заразнее, — охарактеризовал мутацию Энди Славитт.

Из-за своих характеристик вариант может значительно ухудшать эпидситуацию.

Однако, несмотря на это, в 2021 году у человечества есть эффективный способ борьбы с вирусом, это — вакцина.

— В отличие от 2020 года у нас действительно есть инструмент, который останавливает вариант Дельта. Он называется вакцина, — добавил экс-советник.

По его словам, для людей, которые получили две дозы вакцины, вирус не несет значительной угрозы, маловероятно, что человек заболеет.

Весной 2021 года индийский штамм коронавируса (Дельта) спровоцировал всплеск заболеваемости в Индии, там фиксировался рост количества новых случаев и летальных исходов среди пациентов.

Сейчас мутация распространилась в других странах мира, случаи болезни были зафиксированы и в Украине.