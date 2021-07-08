В ходе недавнего исследования ученые из Технического университета Мюнхена (TUM) пришли к выводу, что люди среднего возраста и люди с уже существующими проблемами веса поднабрали еще больше избыточных килограммов за период пандемии. Это означает, что Covid-19 является причиной еще одной пандемии — ожирения.

— Люди в возрасте от 30 до 44 лет (48%) и опрошенные, у которых ранее были проблемы с весом (53%), указали, что они прибавили в весе с начала пандемии Covid-19, — сообщает TUM в своем пресс-релизе.

В ходе исследования был опрошен 1001 взрослый в возрасте от 18 до 70 лет. Выяснилось, что прибавка в весе составила 5,6 кг, а у респондентов с ИМТ (излишняя масса тела) более 30 даже наблюдалось увеличение в среднем на 7,2 кг. Эта прибавка в весе вызывает серьезное беспокойство с точки зрения риска Covid-19.

Ожирение считается движущей силой пандемии, поскольку ИМТ значительно увеличивает риск тяжелого течения Covid-19.

— Это создает порочный круг из взаимодействия между Covid-19 и ожирением, — объясняет ведущий автор исследования, профессор Хаунер.

По его словам, даже без Covid-19 излишний вес стоил бы Германии от 80 до 100 тыс. человеческих жизней ежегодно.

Изменения в привычках питания

Когда дело доходит до причин увеличения веса, предпочтений в еде и физических упражнений, более 60% опрошенных заявили, что их привычки в еде принципиально не изменились с начала пандемии.

Однако во время пандемии люди чаще ели от скуки и в основном прибегали к нездоровым продуктам, таким как сладости, фаст-фуд или напитки с сахаром, сообщают исследователи. Такое поведение особенно заметно у тех, кто испытывает психологический стресс в связи с пандемией.

Меньше физической активности

В ходе пандемии были заметны значительно большие изменения в поведении, связанном с физической активностью. 52% опрошенных заявили, что они двигались меньше, чем раньше, до начала Covid-кризиса.

Основными причинами снижения физической активности были меньшая физическая активность в повседневной жизни (54%) и недоступные пространства для индивидуальных или групповых видов спорта — тренажерные залы или фитнес-студии (53%).

Здоровое питание и физические упражнения остаются важными

— Взрослые должны быть активны не менее 150 минут в неделю с умеренной или высокой интенсивностью, — говорит профессор Хаунер.

Хорошо подходят классические виды спорта на выносливость, такие как езда на велосипеде, бег и плавание.

Что касается питания, то, по словам профессора, потребность в энергии взрослого человека — в зависимости от возраста, пола и веса — составляет от 1500 до 2500 ккал в день. Если количество потребляемых калорий превышает потребность в энергии, образуется больше жировых отложений.

Целью приема пищи должно быть достаточное, но не чрезмерное обеспечение организма источниками энергии — углеводами, жирами, белками, а также витаминами, минералами и микроэлементами, подчеркивает эксперт.

Источник: heilpraxisnet