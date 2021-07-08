В Украине планируют выдавать Covid-сертификат в бумажном виде, вероятно, с осени. Об этом сообщила проектный менеджер Министерства цифровой трансформации Екатерина Черногоренко во время пресс-конференции.

— Европейской спецификацией и в украинской разработке в планах есть часть продукта, которая называется бумажная версия Covid-сертифката. В ближайшее время, до окончания оценки Европейским Союзом, мы сможем предоставить возможность получать сертификаты в бумажном виде, — отметила она.

Черногоренко утверждает, что в цифровой и бумажной вариантах Covid-сертификата будет QR-код, информация с которого будет расшифровываться с помощью соответствующего сканера.

Covid-сертификат будет трех типов:

о прохождении полного курса вакцинации;

об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус;

о том, что человек переболел Covid-19.

Генеральный директор Директората Минздрава по развитию цифровых трансформаций в здравоохранении Мария Карчевич добавила, что бумажная версия сертификата может появиться в начале осени. Документ можно будет получить у семейного врача и в учреждении здравоохранения.

Covid-сертификат будет использоваться для внешних и внутренних поездок. Что касается внутреннего сертификата, то сейчас Минздрав подал предложения, что этот документ может использоваться для посещения массовых мероприятий на летний период.

— Возможно, на осенний период, когда мы будем видеть, что эпидситуация ухудшается, будем расширять спектр использования этого сертификата, — сказала Карчевич.

С 1 июля цифровой Covid-сертификат стал доступен первым пользователям мобильного приложения Дія. Документ призван способствовать безопасному и свободному перемещению граждан странами Европейского Союза во время пандемии Covid-19.

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