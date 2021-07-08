О том, что Дания намерена поддержать Украину в широкомасштабной вакцинации населения страны, стало известно после встречи министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с его датским коллегой Йеппе Кофодом. Речь идет о помощи в 500 тыс. доз вакцины против Covid-19.

Встреча двух министров состоялась в Вильнюсе, в рамках Конференции по вопросам реформ в Украине.

Дмитрий Кулеба и Йеппе Кофод обсудили, в частности, ситуацию, сложившуюся вокруг украинских Covid-сертификатов, которые в формате бета-версии с 1 июля стали доступны первым пользователям портала Дія.

Кулеба предложил Кофоду заключить договоренность между Украиной и Данией о взаимном признании свидетельств о вакцинации и Covid-сертификатов для упрощения поездок граждан.

Украинский глава дипломатического ведомства выразил признательность коллеге из Дании за намерение выделить Украине 500 тыс. доз Covid-вакцины. Правда, какой именно, пока неизвестно.

Отметим, что согласно данным Минздрава, по состоянию на 8 июля прививки против Covid-19 сделали более 3 млн украинцев. Из них порядка 1 млн получили две дозы.

За минувшие сутки, 7 июля, было вакцинировано почти 105 тыс. украинцев. Из них около 63 тыс. получили вторую дозу.

Прививки проводили 682 мобильные бригады по иммунизации, 1 462 пункта прививки и 31 центр вакцинации населения.

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