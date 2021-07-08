Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Больные зубы вызвали поражение сердца: во Львовской области госпитализировали мужчину

лікарня

Во Львовской области в тяжелом состоянии госпитализировали 52-летнего мужчину с тяжелым поражением сердца. У него обнаружили заболевание сердца, к которому привели больные зубы.

Житель Самбора Львовской области без сознания попал в больницу 1 июля. У него обнаружили сепсис, сердечную и дыхательную недостаточность, поэтому его подсоединили к ИВЛ. Сейчас состояние мужчины остается крайне тяжелым.

Уже после ряда обследований у пациента диагностировали инфекционный эндокардит. Это инфекционное воспаление внутренней оболочки сердца (эндокарда) с преимущественным поражением клапанного аппарата. Именно это заболевание спровоцировало уже несколько инсультов у мужчины.

По словам врачей, причиной возникновения заболевания чаще всего становятся больные зубы, частые ангины. Поэтому они призывают обращать внимание на гигиену ротовой полости и вовремя лечить зубы.

Читайте
Что такое кариес и какие причины его возникновения - стоматолог

Симптомы инфекционного эндокардита: лихорадка с постоянным или периодическим повышением температуры тела, наличие шумов при выслушивании сердца, боли в проекции пораженного клапана, слабость и вялость, бледность или желтизна кожи.

Для того чтобы пациент выздоровел, врачи могут назначить консервативное лечение антибиотиками или хирургическую обработку, или даже замену клапанов.

В профилактику заболевания входит отказ от алкоголя, курения, контроль уровня артериального давления, глюкозы и липидов крови.

Источник: Zaxid.Net

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка