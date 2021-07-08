Лето 2021 года удивило любителей заниматься спортом и физкультурой на улице аномальной жарой, которая нещадно влияет на активность человека.

У людей, ведущих здоровый образ жизни, может возникнуть вопрос — как заниматься спортом в такую жаркую погоду, если хочешь сохранять свое тело подтянутым, а мышцы держать в тонусе?

Тренер Петр Навойтко утверждает, что тренироваться в такую погоду можно, но нужно быть крайне осторожным, чтобы не получить тепловой удар, ожоги кожи и избежать рисков ухудшения общего состояния здоровья.

— Для того, чтобы заниматься дома, нужно создать для этого подходящие условия: температура воздуха в пределах 24-25 °C, комната должна проветриваться. Время, когда тренироваться, не имеет значения — это уже как человеку удобно и как организм переносит нагрузку в разный период суток, — отметил тренер.

Во время тренировок на улице стоит придерживаться таких рекомендаций:

на тренировку на улице лучше выбрать светлую и легкую одежду, которая позволяет телу дышать, и не забыть о головном уборе. На ноги можно одеть летние кроссовки с сеточкой и хорошей проветриваемостью;

использовать солнцезащитный крем или спрей с SPF 30 или выше, чтобы защититься от нежелательных ожогов;

выбирать место для занятий спортом, которое находится в тени (парк, сквер, площадка). Также самое оптимальное время для занятий спортом в жару — утро и вечер, когда солнце не в активной фазе;

пить достаточное количество воды. Если обычно человеку необходимо выпивать полтора-два литра воды в день, то в жаркую погоду эту норму следует увеличить. Чтобы организм был наполнен энергией во время тренировки, пейте около 10 стаканов воды в день;

тренировки в жаркую погоду увеличивают нагрузку на организм, поэтому необходимо чувствовать меру своих возможностей и следить за своим состоянием. Если же во время выполнения упражнений вам стало плохо, лучше уменьшить интенсивность их выполнения или же вообще прекратить тренироваться;

выделяйте время на отдых и перерывы между подходами упражнений, чтобы тело могло остыть.

Какие упражнения выбрать

— Неважно, какие упражнения делать. Важна интенсивность выполнения. Подбор упражнений не зависит от времени года. Важны лишь условия для комфортной тренировки, — говорит тренер.

По его словам, подбирать упражнения стоит после тестирования тела, чтобы понимать, в каком направлении работать. Для этого нужно обратиться к специалисту, который поможет подобрать вид активности.

Лето — это пора, когда можно найти вид активности самому прямо посреди города. Так, можно заниматься пляжным волейболом у любого озера или реки, футболом на площадках, плаванием, теннисом, скандинавской ходьбой, йогой посреди парка, катанием на велосипеде. Но перед этим необходимо убедиться, нет ли у вас противопоказаний к занятиям.

Как жара влияет на здоровье человека

Жара может нанести вред организму человека. Повышение температуры окружающей среды сопровождается повышением потоотделения, увеличением потребления кислорода, скоростью метаболизма, увеличением кровоснабжения кожи и недостаточным кровоснабжением внутренних органов.

В зоне риска люди старше 70 лет, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, те, у кого неврологические и психиатрические расстройства, дети и спортсмены.

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