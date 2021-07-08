В летнюю жару худеть на огурцах – милое дело. Из них можно приготовить массу разнообразных блюд и напитков.
Врач-диетолог Борис Скачко советует огурцы тушить или отваривать, тогда они лучше отдают свою воду и лучше усваиваются.
Это монодиета, поэтому сначала взвесьте все за и против, чтобы не навредить своему здоровью.
Но она и эффективна: можно сбросить до 10 кг за неделю.
Плюсы
Огурцы имеют очень низкую калорийность – всего 15 ккал в 100 г. Чтобы переварить их, организм использует свои стратегические запасы жира.
Клетчатка огурцов набухает в кишечнике, создавая иллюзию сытости, и отлично воздействует на моторику кишечника, выметая из него все лишнее.
Чувство голода на время притупляется, организм очищается от токсинов. Огурцы почти на 90% состоят из воды, в которой растворены минеральные соли. За счет огуречного сока восстанавливается водно-солевой баланс.
Минусы
Огуречная диета – ограничительная. Она создает дефицит питательных веществ, поэтому ее трудно выдержать и физически, и психологически.
Свежие огурцы могут способствовать обострению хронических заболеваний пищеварительной системы. Например, панкреатита или гастрита.
В этом случае лучше употреблять огурцы приваренными.
Огуречная диета не подходит людям с больными почками и кишечником.
Есть в основном одни огурцы могут только здоровые люди. Ведь нужно съесть около 1,5 кг огурцов в день с добавлением оливкового масла. При этом вы получите всего 600 ккал. Поэтому, если мучает голод, пейте кефир.
Легкий вариант диеты:
1 день
Завтрак: овсянка на воде и грейпфрут
Обед: салат из огурцов с оливковым маслом и яйцом
Ужин: тушеные кабачки с овощами, огурцы
2 день
Завтрак: 200 мл кефира, огурцы
Обед: салат из капусты с огурцами и редисом, яйцо
Ужин: тушеные огурцы
3 день
Завтрак: цельнозерновой хлеб, огурцы
Обед: кусочек индюшатины отварной, салат из огурцов с петрушкой и укропом
Ужин: стакан йогурта, огурцы
4 день
Завтрак: твердый сыр — 100 г, огурцы
Обед: салат из огурцов с оливковым маслом и яйцом
Ужин: стакан нежирного кефира, огурцы
5 день
Завтрак: цельнозерновой хлеб, огурцы
Обед: груша, салат из огурцов с оливковым маслом и яйцом
Ужин: отварная рыба с рисом, огурцы
6 день
Завтрак: цельнозерновой хлеб, огурцы
Обед: салат из огурцов с морковкой и оливковым маслом
Ужин: яйцо, салат из огурцов, помидоров и репчатого лука с зеленью
7 день
Завтрак: стакан йогурта с ягодами, огурцы
Обед: овощной суп, огурцы
Ужин: отварная рыба, нежирный кефир, огурцы
Советы диетолога:
- Огурцы лучше тушить и отваривать.
- Нельзя есть соленые и маринованные огурцы.
- При возникновении дискомфорта в кишечнике, болей, слабости нужно сразу же прекратить диету.
- Применять диету больше семи дней не рекомендуется.
- При огуречной диете теряется не только жир, но и мышечная масса. Учитывайте это.