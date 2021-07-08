В летнюю жару худеть на огурцах – милое дело. Из них можно приготовить массу разнообразных блюд и напитков.

Врач-диетолог Борис Скачко советует огурцы тушить или отваривать, тогда они лучше отдают свою воду и лучше усваиваются.

Это монодиета, поэтому сначала взвесьте все за и против, чтобы не навредить своему здоровью.

Но она и эффективна: можно сбросить до 10 кг за неделю.

Плюсы

Огурцы имеют очень низкую калорийность – всего 15 ккал в 100 г. Чтобы переварить их, организм использует свои стратегические запасы жира.

Клетчатка огурцов набухает в кишечнике, создавая иллюзию сытости, и отлично воздействует на моторику кишечника, выметая из него все лишнее.

Чувство голода на время притупляется, организм очищается от токсинов. Огурцы почти на 90% состоят из воды, в которой растворены минеральные соли. За счет огуречного сока восстанавливается водно-солевой баланс.

Минусы

Огуречная диета – ограничительная. Она создает дефицит питательных веществ, поэтому ее трудно выдержать и физически, и психологически.

Свежие огурцы могут способствовать обострению хронических заболеваний пищеварительной системы. Например, панкреатита или гастрита.

В этом случае лучше употреблять огурцы приваренными.

Огуречная диета не подходит людям с больными почками и кишечником.

Есть в основном одни огурцы могут только здоровые люди. Ведь нужно съесть около 1,5 кг огурцов в день с добавлением оливкового масла. При этом вы получите всего 600 ккал. Поэтому, если мучает голод, пейте кефир.

Легкий вариант диеты:

1 день

Завтрак: овсянка на воде и грейпфрут

Обед: салат из огурцов с оливковым маслом и яйцом

Ужин: тушеные кабачки с овощами, огурцы

2 день

Завтрак: 200 мл кефира, огурцы

Обед: салат из капусты с огурцами и редисом, яйцо

Ужин: тушеные огурцы

3 день

Завтрак: цельнозерновой хлеб, огурцы

Обед: кусочек индюшатины отварной, салат из огурцов с петрушкой и укропом

Ужин: стакан йогурта, огурцы

4 день

Завтрак: твердый сыр — 100 г, огурцы

Обед: салат из огурцов с оливковым маслом и яйцом

Ужин: стакан нежирного кефира, огурцы

5 день

Завтрак: цельнозерновой хлеб, огурцы

Обед: груша, салат из огурцов с оливковым маслом и яйцом

Ужин: отварная рыба с рисом, огурцы

6 день

Завтрак: цельнозерновой хлеб, огурцы

Обед: салат из огурцов с морковкой и оливковым маслом

Ужин: яйцо, салат из огурцов, помидоров и репчатого лука с зеленью

7 день

Завтрак: стакан йогурта с ягодами, огурцы

Обед: овощной суп, огурцы

Ужин: отварная рыба, нежирный кефир, огурцы

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