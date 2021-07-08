Штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России, добавили к мониторингу — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штамм коронавируса AT.1, который впервые обнаружили в России, в свой список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring).

В этот перечень организация добавляет те штаммы коронавируса, которые могут влиять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу, но информации о них пока недостаточно.

В списке значатся 12 вариантов вируса, требующие дальнейшего изучения.

— Российский вариант коронавируса AT.1 внесли в список 9 июня, — говорится на сайте ВОЗ.

Впервые российский штамм зафиксировали в январе 2021 года.

Пока вариант не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита. Такую маркировку получают только штаммы, внесенные ВОЗ в списки, представляющие интерес (VOI) и вызывающие опасения (VOC — Variants of Concern).

Индийский штамм коронавируса (Дельта) — более заразный и несет большую угрозу эпидемической ситуации. Из-за своих характеристик вариант может значительно ухудшать эпидситуацию.

Джерело: ВОЗ