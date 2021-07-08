В Центре общественного здоровья рассказали, что делать, если информации о вакцинации от Covid-19 человека нет в электронной системе здравоохранения.

Если у человека есть справка о вакцинации, то можно обратиться к семейному врачу или же в медицинское учреждение, где проводилась вакцинация.

В случае, если ее нет, следует позвонить в контакт-центр медицинской информационной системы, через которую вносились данные, или оставить обращение в контакт-центре Минздрава.

А если данные внесли, но с ошибкой, нужно попросить медицинского работника, который будет вводить вторую дозу вакцины, чтобы ее исправить. Или же обратиться к медицинскому врачу, который тоже может исправить ошибку в электронной системе.

В ЦОС отметили, что записи о прививках против Covid-19 хранятся на уровне центральной базы данных электронной системы здравоохранения и с разрешения пациента доступны соответствующим медицинским работникам. Поэтому, если есть запись о первой прививке, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени.

Как подготовиться к вакцинации

В Минздраве отметили, что сдавать дополнительные анализы или проходить специализированное обследование перед прививкой против коронавируса не нужно.

Перед вакцинацией проводится медицинский осмотр пациентов. В это время врачу нужно сообщить о любых аллергических реакциях, которые были раньше.

Подробнее о том, как подготовиться к прививке от коронавируса — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦОЗ