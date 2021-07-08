Находясь на правильном питании и пытаясь похудеть, можно экспериментировать с различными диетами и рационами. Одни принесут пользу, другие будут менее эффективными. Однако есть ряд продуктов, которые считаются суперфудами при похудении.

Если есть желание сбросить лишний вес быстро и эффективно, при этом не мучать себя голодом, стоит добавить их в свой рацион.

Лучшие продукты для похудения

Зелень

Шпинат, латук, мангольд, руккола, петрушка и укроп — те продукты, которые обязательно должны быть в рационе при похудении. Они низкокалорийны, при этом богаты витаминами А, группы В, РР, Е, содержат бета-каротин, железо, натрий, кальций, фосфор, магний, цинк.

В условиях ограниченного рациона и исключения ряда продуктов, они компенсируют нехватку необходимых веществ.

Здоровые жиры

Здоровые жиры — не враги людям, которые худеют. Авокадо, жирные сорта рыбы, яйца стоит есть, находясь на диете. Они придадут чувство сытости и обогатят организм полезными веществами.

Каши

Соблюдая диету, не стоит полностью отказываться от углеводов. При этом они не должны быть пустыми. Хлеб и булки отлично заменят каши — овсянка, гречка, булгур.

Эти продукты придадут энергии, а также содержат клетчатку, необходимую для нормальной работы кишечника.

Ягоды

Низкокалорийные продукты заменят сладости на диете. Они богаты витаминами, являются отличными антиоксидантами. Поэтому стоит добавить в рацион клубнику, малину, вишню, чернику, смородину и крыжовник.

Нежирное мясо

Белок — строительный материал, который необходим нашему организму. Лучший его источник на диете — нежирное мясо. Подойдет курица, индейка.

Кроме того, находясь на диете, нужно пить много жидкости. Чистая вода улучшает работу кишечника и помогает побороть голод.

Источник: Eat This, Not That