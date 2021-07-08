Перечень услуг по трансплантации будет расширен, а стоимость пересадки печени, почек и костного мозга будет увеличена. Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Расширение перечня и увеличение тарифа, на наш обоснованный взгляд, станет очередным элементом трансплантационной независимости страны. Все больше больниц будет привлекаться, все больше украинцев будут спасены, – написал он сегодня, 8 июля.

По словам министра, также решен вопрос с оплатой посттрансплантационного сопровождения и проведения фотофереза. На подходе — пересмотр тарифов на трансплантацию легких и сердца.

Как стало известно ранее, за минувшие шесть месяцев – с января по июнь 2021 года – в Украине был запущен пилотный проект, в рамках которого состоялось 126 трансплантаций, а точнее:

11 пересадок сердца;

93 — почек, в том числе 53 от живого донора;

22 печени, в том числе 13 посмертных.

Для сравнения: в течение всего минувшего, 2020 года было осуществлено 118 трансплантаций, в том числе восемь пересадок сердца, 19 пересадок печени, 91 пересадка почки. В 2019 году в Украине проведено 78 трансплантационных операций.

Источник: Виктор Ляшко