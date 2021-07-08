Отпуск — это время отдохнуть и подумать о себе, поэтому где бы вы ни были, не стоит забывать о режиме и здоровых привычках, чтобы не поправиться до того момента, как вернетесь домой.

Тренер и диетолог Ольга Чичикало дала несколько советов в социальных сетях, как не набрать килограммы и сантиметры в талии во время отпуска.

Старайтесь разделять приемы пищи на сытные и легкие

Например, завтрак можете сделать сытным, добавьте туда что угодно. А вот обед делайте легче или вообще можете его пропустить. На ужин идеально подойдут рыба или мясо с овощами или салатом. Не стоит есть все, что хочется — это главное правило на отдыхе.

Добавляйте в каждый прием пищи зелень

— Тогда вы съедите меньше остальной пищи и дополнительно получите полезные микроэлементы, — отметила она.

Водный режим

Не забывайте, что летом, в жару, человек должен пить 40 мл воды на 1 кг веса. Вода просто необходима для организма в жаркий период. Также она будет улучшать пищеварение и общее состояние здоровья.

Отдавайте предпочтение активностям

Старайтесь меньше использовать транспорт, отдавайте предпочтение собственной активности. Если заниматься упражнениями не хочется, то ходите пешком. Но стоит обратить внимание на погоду. Ведь если там, где вы находитесь, жарко, лучше прогуливаться утром или же вечером, чтобы избежать теплового удара и ожогов кожи.

Даже на море можно поддерживать тело в тонусе благодаря плаванию. Поэтому, чтобы не приехать домой с разочарованием из-за лишних килограммов, лучше быть активным туристом.

Высыпайтесь

Сбитый режим и дефицит сна усиливают сигналы голода в головном мозге. Поэтому хорошо высыпайтесь, чтобы избежать переедания.

Следите за употреблением алкоголя

— Бокал сухого вина за ужином — это нормально. Но если ваша душа “пошла в пляс”, то помните о том, что алкоголь калорийный и задерживает воду, — добавила диетолог.

Не ленитесь

Возьмите с собой на отдых фитнес-резинки, скакалку или другой инвентарь, который поможет вам держать себя в форме. Таким образом можно делать утром зарядку. А силовые тренировки можно заменить плаванием (20-30 мин).

Наслаждайтесь отдыхом

— Отдых для того, чтобы отвлечься от рутины, набраться сил и энергии. Поэтому пробуйте новые блюда, много гуляйте, общайтесь и получайте удовольствие, — подытожила тренер.

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Источник: Ольга Чичикало