Во Львове впервые провели гинекологическую операцию с помощью робота Da Vinci

Во Львове впервые выполнили гинекологическую операцию с помощью роботизированной системы Da Vinci. Об этом сообщила Львовская клиническая больница скорой медицинской помощи, специалисты которой выполнили операцию.

Пациенткой стала 19-летняя девушка, которая в течение двух лет страдала от постоянных тазовых болей и нарушения менструального цикла. Кроме этого, у девушки диагностировали бесплодие.

Специалисты больницы детально обследовали больную и обнаружили дермоидную кисту правого яичника. Это доброкачественное опухолевое образование, которое подлежит только хирургическому лечению. Обычно такая киста образуется еще с рождения.

— Учитывая возраст и заболевания пациентки, наши медики приняли решение о хирургическом вмешательстве с помощью роботизированной системы Da Vinci, — отметили в больнице.

Благодаря использованию микроинструментов и 3D-изображения высокой четкости, специалисты удалили кисту с помощью нескольких проколов.

Операция прошла успешно. Девушку выписали из больницы уже на второй день после вмешательства.

— Одной из причин женского бесплодия являются воспалительные процессы женских половых органов и их последствия, а также эндометриоз, склерополикистоз, фибромиомы и кисты яичников, в том числе дермоидные кисты. Причиной образования кист могут быть нарушения гормонального состояния и воспалительные заболевания органов малого таза, — добавили представители больницы.

В марте 2021 года во Львове также осуществили уникальную операцию. Робот Da Vinci прооперировал ребенка с патологией кишечника. Подробнее об этом читайте на Фактах ICTV.

Источник: Львовская клиническая больница скорой медицинской помощи

Фото: Львовская клиническая больница скорой медицинской помощи