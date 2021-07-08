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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

В тяжелом состоянии: во Львовской области 9-летнего мальчика укусила змея

змія

Во Львовской области 9-летнего мальчика укусила змея. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В среду, 7 июля спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик 2012 года рождения.

Врачи поставили ребенку диагноз — укус змеи третьего пальца правой руки. Сейчас его состояние тяжелое.

В ГСЧС напомнили, что уберечься от укуса змеи можно если придерживаться простых правил. В частности, нужно быть внимательным в местах, где можно встретить пресмыкающихся. Во время похода в лес рекомендуется надевать высокую, плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.

Если встречи со змеей избежать не удалось – не стоит поддаваться панике, приближаться к ней и делать резкие движения.

Спасатели рекомендуют спокойно отойти от пресмыкающегося, так как у них плохое зрение и слух, однако они своим телом улавливают любые колебания земли на расстоянии 10-15 метров.

Укус змеи может угрожать жизни человека, поэтому следует знать, как правильно оказать первую помощь. 

Опасность пресмыкающихся: во Львовской области 9-летнего мальчика укусила змея

Чтобы оказать первую помощь, пострадавшему нужно: освободить место укуса, обездвижить пораженную конечность, наложить стерильную повязку с антисептиком, пить много жидкости, положить конечности на повышение, выпить 1-2 таблетки от аллергии.

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Запрещено бегать, активно двигаться, потому что так яд быстрее будет распространяться организмом, пытаться удалить яд путем разрезания или прижигания места укуса, отсасывать яд ртом.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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