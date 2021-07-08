8 июня в Украине отмечают День семьи. Он призван напомнить о важности семейных ценностей и времяпровождения в кругу самых близких.

Выстроить здоровые отношения между родителями и детьми помогут семейные тренировки. Кроме того, активный отдых всей семьей позитивно отразится на физическом, психическом и эмоциональном здоровье каждого ее члена.

Вместе с тренером Александром Стусом Факты ICTV разобрались, какие семейные тренировки будут максимально полезными.

— Сложно рекомендовать какие-либо тренировки для всей семьи. Состояние здоровья, физические параметры у каждого ее члена будут отличаться. Например, одному человеку подойдет бег, а другому он будет противопоказан из-за лишнего веса или проблем с суставами, — говорит Александр Стус.

При этом можно выделить некоторые виды физической активности, которые можно рекомендовать практически всем.

Лучшие семейные тренировки:

Езда на велосипеде

Прогулка на велосипеде всей семьей поспособствует общему укреплению мышц, дыхательной, сердечно-сосудистой систем.

— Такая тренировка подойдет как родителям, так и детям. Важно передвигаться в приемлемом для всех ритме. Начинать можно с 20 или 30 минут в день, позже можно устраивать велодни на выходных, — комментирует тренер.

Плавание

Также всей семьей можно отправиться на озеро, к реке или в бассейн. Такая тренировка принесет только пользу каждому члену семьи.

Фитнес

Родители и дети могут вместе заняться фитнесом.

— Это могут быть общеукрепляющие упражнения для спины, для осанки. Каждый человек индивидуально сможет регулировать нагрузку, — добавляет Александр Стус.

Активные игры

Помимо этого, взрослые и дети могут вместе сыграть в различные активные игры — спортивные, общеразвивающие. Например, с мячом (футбол, баскетбол, волейбол), теннис, бадминтон.

Танцы

Всей семьей можно ходить на танцы. Скажем, выбрать одно направление или же каждый раз пробовать новые виды.

Открытые тренировки

Можно посещать различные тренировки и открывать для себя новые направления. Часто разные тренеры или центры устраивают бесплатные пробные занятия. Например, 11 июля в Киеве, на Гидропарке, пройдет бесплатная тренировка по ММА. Она будет проходить под присмотром тренера, начало в 9.30. Все желающие могут принять участие.