Отношения, пережившие предательство, не всегда обречены на крах. Более того, при желании обоих партнеров можно восстановить доверие и решить проблемы, которые вызвали конфликт.

Специально ко Дню семьи в Украине, который отмечают 8 июля, психолог Светлана Худа рассказала Фактам ICTV о том, как сохранить семью после измены, и как можно избежать недоразумений в паре.

Причины измены

– На самом деле причин может быть много, ведь каждый человек и каждая семья — индивидуальны. Одна из самых популярных — это ощущение, что человеку чего-то не хватает в семье. Поэтому он идет удовлетворять свои потребности в другом месте, — утверждает она.

Мы часто ждем от другого человека, что он будет читать мысли, и знать, чего вы хотите. Но так не происходит, поэтому человек думает, что кто-то другой сможет это сделать.

Понимание в паре зависит от того, какие у людей были травмы или потребности в детстве. Потому что в момент, когда человек идет в семью, он хочет, чтобы его потребности удовлетворяли. Но когда этого не происходит, возникает дискоммуникация, обиды, и в крайнем случае – предательство.

Конечно, никто не обязан удовлетворять потребности другого человека. Но нужно понимать: чтобы построить крепкие отношения в семье, следует не только брать, но и давать что-то партнеру. Поэтому важно перед созданием семьи обсуждать с партнером все проблемы, с которыми вы столкнулись, описывать свои желания, и не бояться быть собой.

Как сохранить семью после измены

Предательство — это эскалация конфликта, то есть до этого уже были определенные причины и недоразумения. Прежде всего нужно понять, что нет кого-то одного виноватого, ведь это — следствие действий обоих людей в паре. Если вы узнали об измене, психолог советует не горячиться, а все тщательно обдумать.

Личная терапия

— С самого начала я советую обдумать все самостоятельно, взять перерыв, прийти в себя. Перед человеком должен стоять вопрос: а что я хочу от этого получить? Стоит обдумать, чего вы хотите от этих отношений, и хотите ли вы дальше быть с этим человеком, — отметила специалист.

Люди должны осознать, за чем они идут в отношения, и стоит ли их сохранять. По словами психолога, не следует обращаться за советом в такой ситуации к друзьям и родным, ведь это — вовлечение заинтересованных людей в конфликт. С точки зрения его решения – это деструктивно. Ведь у вас могут наладиться отношения с партнером, а у партнера с вашими родными — нет.

— Обычно редко кто может дать мудрый и дельный совет. Также я не советую друзьям и родным разбрасывать бездумные советы, ведь это не будет благодарное дело. Каждый человек — сам эксперт в том, как ему жить, — добавила она.

Поэтому лучше обратиться к психологу или психотерапевту, который поможет вам найти контакт с собой.

Светлана Худа отмечает, что стоит забыть и о высказывании: нужно сохранить семью, чтобы дети не были без родителей. Ведь дети будут чувствовать себя несчастливыми в семье, где нет взаимопонимания между папой и мамой. Поэтому если стоит выбор — жить счастливо или жить в браке, лучше выбрать счастье.

Совместное обсуждение

После личных размышлений стоит начать разговор с партнером. Пара должна постепенно решить, что делать дальше с их отношениями, и попытаться найти выход из ситуации.

— На моем опыте есть мало пар, которые после измены сохраняют семью. Ведь очень часто измена – это последняя капля в отношениях, повод их разорвать. Но ситуацию возможно исправить, — утверждает психолог.

Сохранить семью после измены можно благодаря осознанию потребностей друг друга. Нужно понять, сможет ли ваш партнер дать то, чего хотите вы, и наоборот. В отношениях должен быть обмен энергией и баланс. А без этого будут возникать конфликты, которые приведут к разрыву.

Если партнеры хотят спасти свои отношения, они должны работать над этим вдвоем, ведь именно они создали конфликт, который вылился в измену. Возможно, раньше кто-то закрывал глаза на определенные ситуации, или же не сказал прямо, что ему или ей нужно. Стоит понять, что в отношениях необходимо избавиться от опасений, что вас не примут такими, какие вы есть.

— А если вы хотите получить семью любой ценой, то подумайте, хочет ли того же ваш партнер. Отношения — это труд. Поэтому если после измены вы не можете разобраться в них, лучше вместе с партнером прийти к психологу, чтобы он помог понять, чего на самом деле хочет пара, — добавила специалист.

Возвращение к нормальной жизни

Отбросьте обиды и не используйте прошлые “огрехи” партнера во время бытовых споров. Ведь это не позволит паре двигаться дальше, а наоборот – вызовет еще большее возмущение.

Также стоит работать над собой и своей самооценкой. Часто партнеры, которых предали, ищут недостатки в себе, что может ухудшить моральное и физическое состояние человека.

Чтобы вернуть искру в отношениях, партнерам стоит уделять время друг другу — ходить на свидания, делать комплименты, поддерживать сексуальную близость, и делать все, что приносит обоим радость и удовольствие.

Как не допустить измену в семье