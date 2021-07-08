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Вікторія Яснопольська |

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 617 новых случаев Covid-19

скорая помощь

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 617 человек. Из них 26 детей и 18 медработников.

Выздоровели за сутки – 872 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 23 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 404 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

  • г. Киев — 181;
  • Винницкая область — 24;
  • Волынская область — 11;
  • Днепропетровская область — 41;
  • Донецкая область — 21;
  • Житомирская область — 15;
  • Закарпатская область — 11;
  • Запорожская область — 23;
  • Ивано-Франковская область — 7;
  • Киевская область — 50;
  • Кировоградская область — 2;
  • Луганская область — 17;
  • Львовская область — 29;
  • Николаевская область — 20;
  • Одесская область — 18;
  • Полтавская область — 20;
  • Ровенская область — 13;
  • Сумская область — 21;
  • Тернопольская область — 10;
  • Харьковская область — 20;
  • Херсонская область — 18;
  • Хмельницкая область — 16;
  • Черкасская область — 13;
  • Черновицкая область — 5;
  • Черниговская область — 11.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 239 591 человек.
  • Умерло – 52 560 человек.
  • Выздоровело – 2 175 225 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 2 136 563 человека, из них получили одну дозу – 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 955 607 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 3 092 168 прививки.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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