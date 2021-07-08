За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 617 человек. Из них 26 детей и 18 медработников.
Выздоровели за сутки – 872 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 23 человека.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 404 человека.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.
- г. Киев — 181;
- Винницкая область — 24;
- Волынская область — 11;
- Днепропетровская область — 41;
- Донецкая область — 21;
- Житомирская область — 15;
- Закарпатская область — 11;
- Запорожская область — 23;
- Ивано-Франковская область — 7;
- Киевская область — 50;
- Кировоградская область — 2;
- Луганская область — 17;
- Львовская область — 29;
- Николаевская область — 20;
- Одесская область — 18;
- Полтавская область — 20;
- Ровенская область — 13;
- Сумская область — 21;
- Тернопольская область — 10;
- Харьковская область — 20;
- Херсонская область — 18;
- Хмельницкая область — 16;
- Черкасская область — 13;
- Черновицкая область — 5;
- Черниговская область — 11.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 239 591 человек.
- Умерло – 52 560 человек.
- Выздоровело – 2 175 225 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 2 136 563 человека, из них получили одну дозу – 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 955 607 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 3 092 168 прививки.