За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 617 человек. Из них 26 детей и 18 медработников.

Выздоровели за сутки – 872 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 23 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 404 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

г. Киев — 181;

Винницкая область — 24;

Волынская область — 11;

Днепропетровская область — 41;

Донецкая область — 21;

Житомирская область — 15;

Закарпатская область — 11;

Запорожская область — 23;

Ивано-Франковская область — 7;

Киевская область — 50;

Кировоградская область — 2;

Луганская область — 17;

Львовская область — 29;

Николаевская область — 20;

Одесская область — 18;

Полтавская область — 20;

Ровенская область — 13;

Сумская область — 21;

Тернопольская область — 10;

Харьковская область — 20;

Херсонская область — 18;

Хмельницкая область — 16;

Черкасская область — 13;

Черновицкая область — 5;

Черниговская область — 11.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 239 591 человек.

Умерло – 52 560 человек.

Выздоровело – 2 175 225 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 2 136 563 человека, из них получили одну дозу – 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 955 607 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 3 092 168 прививки.