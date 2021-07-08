Зафиксированы всплески интереса к седативным препаратам перед матчами украинской сборной на Евро-2020 — данные соцсетей

Перед каждым матчем Евро-2020, в котором принимала участие сборная Украины, интерес украинцев к седативным препаратам, в частности, к Корвалолу и Валидолу, возрастал.

Об этом свидетельствуют данные YouScan в социальных сетях.

Так, в июне всего было зафиксировано 8 892 поиска успокоительных препаратов Корвалол и Валидол, что вдвое больше, чем в мае. При этом в июне Google Trends зафиксировали пик упоминаний Корвалола 29 июня — в день матча между сборными Украины и Швеции.

Также в этот период возросло упоминание по темам сердце и Валидол. Причиной этого является понятие валидольный матч, популярное среди футбольных фанов. Оно означает напряженную, зрелищную игру с непредсказуемым результатом.

Кроме этого, болельщики используют похожий термин — валидольная победа.

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, в период матча с австрийцами спрос на Корвалол вырос на 32%.

— В период матча с австрийцами спрос на Корвалол вырос на 32%. В прошлом году в это время даже пандемия коронавируса вызвала меньше волнений, чем игра сборной Украины. Многим из нас без успокоительного выдержать стресс от матчей было невозможно! — написал Шимкив на своей странице в Facebook.

Шимкив добавил, что Украина дошла до ¼, а наши ребята стали героями наших спокойных сердец. Точно знаю, что у нашей сборной все еще впереди!