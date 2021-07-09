Граждане Украины, которые получили прививки двумя дозами китайской вакцины от коронавируса CoronaVac и имеют подтверждение в виде международного свидетельства, могут посетить ряд стран мира.

По информации медицинского сервиса Helsi.me, границы для этой категории украинцев открыли 10 государств.

Куда могут улететь привитые вакциной CoronaVac:

Испания;

Эстония;

Австрия;

Нидерланды;

Молдова;

Венгрия;

Турция;

Греция;

Болгария;

Португальский Мадейра.

В то же время отдельные страны просят путешественников заполнить специальные анкеты. Перед планированием путешествия стоит проверять актуальную информацию на сайтах их посольств.

При пересечении границы следует показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке.

Этот список постоянно пополняется, уточняют представители сервиса, что позволит вакцинированным гражданам активнее путешествовать.

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается с конца февраля 2021 года. В начале прививочной кампании уколы получили медики, военные, правоохранители и педагоги.

В первые месяцы темпы иммунизации граждан были медленными, однако в июне они значительно ускорились.

Источник: Helsi.me