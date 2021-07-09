Строительство лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы Охматдет в Киеве можно закончить уже в 2021 году.

Такое мнение высказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко в ходе заседания парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования.

— При запуске нового корпуса Охматдет увеличит свою мощность… Проект реально завершить в 2021 году, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, в обновленном комплексе смогут лечить более 32 тыс. пациентов, проводить свыше 18 тыс. сложных операций в год.

В связи с тем, что строительство учреждения включено в перечень мероприятий к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, корпус хотят дооборудовать до памятной даты.

При этом сейчас проект реализован на 95%.

— На сегодня из выделенной суммы средств инвестиционного проекта (1,2 млрд грн) фактически использовано 68 млн, заключены договоры на сумму 202 млн, объявлены торги в системе ProZorro на сумму 962 млн грн, — добавил министр.

Как отметил Ляшко, строительство Охматдета в Киеве не проходит гладко. По его словам, существуют определенные риски касательно полного введения в эксплуатацию этого корпуса из-за того, что Антимонопольный комитет Украины блокирует процедуры закупок на сумму 293 млн грн. Это делает невозможным приобретение мониторов для пациентов.