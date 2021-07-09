Немецкая компания BioNTech, которая является одним из разработчиков вакцины от коронавируса Pfizer, подтвердила, что эффективность их препарата действительно снижается через шесть месяцев после получения двух прививок.

Также снижение эффективности на 64% наблюдается на фоне распространения штамма Дельта. Об этом ранее заявили в Министерстве здравоохранения Израиля.

Пресс-служба компании заявила, что у Pfizer и BioNTech наблюдают обнадеживающие данные в текущем исследовании по применению третьей дозы вакцины.

— Исходные данные исследования демонстрируют, что дополнительная доза, которой прививают через шесть месяцев после второй дозы, имеет стабильный профиль переносимости, одновременно вызывая высокие титры нейтрализации штамма Дельта. Они в 5-10 раз выше, чем после двух основных доз, — отметили они.

В компании планируют опубликовать более точную информацию об исследовании, а также в течение ближайшего времени подать данные в контролирующие органы.

Разработчики считают, что третья доза увеличит титры антител. Это поможет иммунитету бороться со штаммом Дельта. Сейчас они проводят доклинические и клинические тесты для подтверждения этой информации.

Также представители компании добавили, что действительно эффективность вакцины на фоне штамма Дельта и через шесть месяцев после вакцинации снижается, но все равно остается высокой.

— Вот почему мы говорили, и мы продолжаем считать, что, исходя из совокупных данных, которые мы имеем сейчас, вполне возможно, что третья доза может понадобиться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации, — пояснили специалисты.

Фармацевтическая компания Pfizer намерена обратиться в регулирующие органы США с просьбой разрешить ревакцинацию своей вакциной против Covid-19 в течение следующего месяца. В то же время они уже заявили, что полностью вакцинированным американцам сейчас не нужна бустерная доза прививки.

Источник: BioNTech