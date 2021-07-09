Сейчас мир переживает второй год глобальной пандемии коронавируса, которая унесла жизни миллионов людей. К тому же глобальный дефицит вакцин и их несбалансированное распределение может вызвать появление новых более смертоносных мутаций Covid-19.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, компании и страны, которые занимаются изготовление вакцин от коронавируса должны объединить усилия, чтобы решить проблему с неравномерным распределением препарата в мире. Ведь это приводит к новым мутациям вируса, которые могут стать опаснее для здоровья человека.

— Мир требует глобального плана вакцинации, чтобы по крайней мере удвоить производство вакцин и обеспечить справедливое распределение, используя COVAX как платформу, — говорит он.

Для реализации этого плана он призвал к созданию чрезвычайной международной комиссии, которая будет объединять страны и организации, для увеличения производства вакцин и обеспечения сбалансированного распределения вакцины между странами.

Гутерриш также утверждает, что сейчас нужно минимум 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы остановить пандемию Covid-19.

Ранее в ВОЗ заявляли, что мир полностью не восстановится, если вакцины от коронавируса не будут распределены равноправно. Поэтому мировое сообщество должно взять на себя обязательство положить конец пандемии.

Дисбаланс во время производства и распределения вакцин создает предпосылки для распространения в мире новых штаммов коронавируса, а также лишает многих людей возможности получить иммунитет к коронавирусу.

Источник: ООН