Испанцев, в рационе которых обилие красного мяса, призывают сократить потребление продуктов животного происхождения.

Министр по делам потребителей Испании Альберто Гарсон инициировал такую кампанию, ее цель — улучшение состояние здоровья граждан страны и экологии планеты.

По его информации, испанцы едят много мясных продуктов. Каждый год на территории государства убивают 70 млн коров, свиней, овец, коз, лошадей, птиц и производят 7,6 млн тонн мяса.

Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питания озвучило рекомендации, согласно которым людям советуют съедать от 200 до 500 г мяса в неделю. В то же время этот показатель для среднестатистического испанца — около 1 кг.

Подобные ограничения не означают, что граждане страны не могут время от времени устраивать семейные барбекю, жарить стейки или лакомиться хамоном, однако делать это нужно не на регулярной основе. В свой рацион они должны добавлять больше овощей, зелени, круп и бобовых.

Если привычку есть много мяса не изменить, то это грозит опустошением пастбищ и ухудшением общего состояния здоровья в стране.

В то же время с критикой такой кампании выступил министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Луис Планас. По его мнению, подобная инициатива дискредитирует целый сектор, в котором работают люди, а это — рабочие места и заработные платы.

Также на сторону министра сельского хозяйства стал и премьер-министр Испании Педро Санчес, отметив, что стейк средней прожарки трудно превзойти.

В связи с этим пока сложно сказать, будет ли реализована подобная программа в Испании, отойдут ли испанцы от своих пищевых привычек в пользу более сбалансированного питания.