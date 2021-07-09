Киев до сих пор является лидером в Украине по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 9 июля в столице подтвердили 203 новых случая Covid-19.

За все время пандемии Covid-19 в мире 215 423 жителя Киева заболели опасным вирусом.

В то же время преодолеть болезнь удалось 206 3688 людям, а за последние 24 часа — 220.

Ни один человек не умер.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: