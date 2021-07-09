Растительные альтернативы мясных продуктов не могут полностью их заменить. Эти группы продуктов богаты различными веществами, необходимыми для нормального функционирования организма человека. При этом они не заменяют, а взаимодополняют друг друга.

Ученые проанализировали состав 18 котлет из говядины и 18 единиц из растительных заменителей.

Набор питательных веществ в этих продуктах значительно отличался, 22 вида содержались только в изделиях из мяса, 31 — в растительных заменителях.

Как отмечают исследователи, невозможно определить, какие группы продуктов полезнее или лучше по набору веществ, ведь они абсолютно разные.

Мясные котлеты были богаты кератином, спермином, глюкозамином, ансерином, Омега-3. Эти вещества помогают бороться с воспалительными процессами в организме, а также выполняют иммуномодулирующую роль.

Изделия из заменителей мяса содержали больше фитостеролов и фенолы, которые снижают уровень холестерина в крови, а также обладают антиоксидантным действием.

В рационе здорового человека должны присутствовать продукты как животного, так и растительного происхождения.

Источник: Scientific Reports