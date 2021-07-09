Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 9 июля 2021

По состоянию на 9 июля в мире зафиксировали 186,5 млн случаев Covid-19. В Украине ситуация с заболеваемостью остается стабильной, однако люди продолжают умирать от осложнений, которые вызывает вирус.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 9 июля подтвердили 655 случаев коронавируса. Выздоровели за сутки – 885 человек, а от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло 12 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

В то же время все области Украины остаются в зеленой зоне эпидемической опасности. В Киеве уже несколько дней подряд не зафиксировали ни одной смерти от Covid-19.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Бразилии (53 тыс.), Индии (43 тыс.) и Индонезии (38 тыс.). По количеству смертей за сутки в мировом рейтинге лидирует также Бразилия, Индонезия и Россия.

В Европе активнее всего коронавирус распространяется в Великобритании, России и Испании. Украина в этом списке на 13 месте, а среди стран мира — 70.

Критическая ситуация в Южной Африке и новая волна в Таиланде: Covid-новости 9 июля / 2 фотографии

В Таиланде бушует штамм коронавируса Дельта. Из-за того, что уровень заболеваемости повысился, власти страны собираются вводить жесткие карантинные ограничения. В регионах, где быстро распространяется Covid-19, введут ночной комендантский час.

В эти выходные штамм Дельта может стать доминирующим во Франции. Сейчас во Франции около 50% новых случаев заражения вызваны этим вариантом. Власти страны не исключают риска возникновения этим летом четвертой волны пандемии.

В США начинают вакцинировать от коронавируса животных в зоопарках. Прививки получат млекопитающие, уязвимые к инфицированию вирусом.

В Южной Африке, а именно в городе Йоханнесбурге, критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом из-за распространения штамма Дельта. В местных больницах не хватает мест для больных. Медики вынуждены отказывать людям, которых привезли на скорой, в госпитализации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штамм коронавируса AT.1, который впервые обнаружили в России, в список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring). В этом списке штаммы коронавирус, которые в дальнейшем могут угрожать жизни человека, а информации о них недостаточно.

Сейчас в списке указано 12 вариантов вируса, требующих дальнейшего изучения.