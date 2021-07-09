В Украине набирает обороты вакцинация от Covid-19. В эти жаркие летние дни народ массово пошел в пункты и центры вакцинации, чтобы получить заветный укол.

Поэтому все чаще стал звучать вопрос: можно ли мочить место укола после прививки, как вообще себя вести в плане гигиены?

Врач-терапевт из клиники Оберег Владислава Романюк рассказала Фактам ICTV, что можно и чего не стоит делать после вакцинации.

Многие из нас помнят предупреждения врачей: манту не мочить, ребенка после прививки не купать. Но это было давно, а что сейчас говорят медики?

— Хочу сразу ответить коротко — прививку можно мочить, — успокоила терапевт. — Современные вакцины позволяют это. Можно мыться в душе, принимать ванну. Главное, не распаривать тело.

В жарких и пыльных мегаполисах, где дорога от пункта А до пункта Б занимает не меньше часа, принять душ, придя с улицы, первое дело. Поэтому, вернувшись после прививки в 30-грудсную жару, смело подставляйтесь под струи теплого душа и смывайте пот и грязь. Не стоит только тереть место укола мочалкой, хотя бы в первые два дня.

Не стоит отказываться и от солнечных ванн. Но главное придерживаться общих рекомендаций: на солнце находиться до 11 часов утра, а во второй половине дня выходить не раньше 16 часов. Умеренное воздействие ультрафиолета не может помешать формированию иммунного ответа.

— Если нет тяжелых реакций организма на прививку, нужно вести привычный образ жизни, — говорит Владислава Романюк. — Через несколько часов может подняться температура, начаться ломота в мышцах — это нормально. Все, что возникло через 2-3 дня после прививки, не связано с ней.

Если поднялась температура, то не стоит принимать горячие ванны, идти в сауну (даже если последние 20 лет именно в этот день вы посещаете парилку), баню, плавать в водоемах или море. Воздействие как высоких, так и низких температур в этот период может вызвать негативную реакцию сердечно-сосудистой системы.

Вот чего точно нельзя делать — употреблять алкоголь и курить. Потому что первый угнетает иммунную систему и может негативно повлиять на выработку антител, а курение повышает риск возникновения тромбозов и без вакцины.

В Минздраве отвечают, что сдавать дополнительные анализы или проходить специализированное обследование перед прививкой против коронавируса не нужно. Перед вакцинацией проводится медицинский осмотр пациентов. В это время врачу нужно сообщить о любых аллергических реакциях, которые были раньше.