Сразу трое детей – два парня, оба 2005 года рождения, и девочка, 2009 года рождения, — из трех районов Ивано-Франковщины в результате укусов змей попали в реанимационные отделения местных лечебных учреждений. Состояние их здоровья оценивается как тяжелое. Об этом сообщила пресс- служба Ивано-Франковской ОГА.

Как стало известно, все несчастные случаи произошли в вечернее время. Один из пострадавших, юноша из Коломыйского района, попал в больницу с диагнозом — анафилактический шок вследствие укуса змеи.

В связи с тем, что этим летом подобные случаи далеко не единичны, Министерство здравоохранения призвало соблюдать меры предосторожности, отправляясь в местность, где предположительно могут обитать змеи.

Прежде всего следует обезопасить себя одеждой, надев длинные брюки из плотной ткани и высокую обувь. Не следует спешить садиться на приглянувшейся поляне. Нужно сначала пошуровать или постучать палкой по траве, чтобы отпугнуть возможно находящуюся там змею.

Следует также помнить, что пресмыкающееся никогда не падает первым. Агрессивным оно становится только если на него сесть или наступить. Поэтому если довелось встретить змею, не делайте резких движений, тогда будет больше шансов, что она вас просто не заметит.

Если все же укус случился, доврачебная помощь пострадавшему может быть оказана путем освобождения места укуса от одежды и обуви, наложения на ранку стерильной повязки, смоченной антисептическим средством. Если будет возможность, дать таблетку антигистаминного препарата.

И ни в коем случае нельзя отсасывать яд, прижигать рану или накладывать на нее жгут.

Источник: Івано-Франківська ОДА