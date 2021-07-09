17-летняя девушка из Осло (Норвегия) рассказала, что привилась от Covid-19 вакциной Pfizer две недели назад. После этого она заметила, что ее грудь увеличилась на один размер.

Медицинский директор Агентства по лекарственным препаратам Норвегии Стейнар Мадсен, ознакомившись с сообщениями норвежских женщин в соцсетях об увеличении груди после прививки против коронавируса, заявил, что грудь может казаться больше из-за увеличения лимфатических узлов.

— При вакцинации примерно у 10% женщин возможно увеличение лимфатических узлов в подмышечной впадине, — сказал Мадсен.

Он также добавил, что слышал о таких случаях в США.

Главный врач центра диагностики груди при больнице Нордланд в Буде Генрих Бакманн добавил, что это краткосрочный эффект: лимфоузлы придут в норму через несколько недель.

Норвежское представительство Pfizer не опровергло сообщение, но и не подтвердило, объясняя, что иммунная реакция может вызвать увеличение лимфатических узлов.

После вакцинации бывают различные реакции. О том, что чаще всего возникает, читайте здесь.

Источник: телеканал NRK