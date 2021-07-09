Ряд простых и доступных продуктов могут помочь похудению.

Их употребление позитивно отразится на фигуре, а также насытит организм полезными веществами.

Что нужно есть, чтобы похудеть

Нежирные молочные продукты

Они содержат белок и полезный жир. Это способствует насыщению, при этом эти продукты достаточно низкокалорийны.

Клубника

Ягода богата флавонолами, что может способствовать поддержанию веса во взрослом возрасте.

Авокадо

Здоровые растительные жиры помогают насытить организм и подавлять голод.

Зеленый и белый чай

Потребление напитка позитивно влияет на обмен веществ.

Бобовые

Продукты богаты клетчаткой, помогают насытить организм и избежать переедания.

Яйца

Хороший источник белка и здоровых жиров. Также этот продукт содержит мало калорий.

Макароны

Традиционный компонент средиземноморской диеты. Исследования показали, что потребление макаронных изделий связано с более низким индексом массы тела.

Грецкие орехи

Они содержат полезные для сердца жиры, пищевые волокна и антиоксиданты. Однако их стоит есть в ограниченном количестве, орехи очень калорийны.

Вода

Потребление чистой воды помогает побороть голод и способствует похудению.

Фисташки

Еще один полезный продукт, в частности для перекуса. Процесс очищения фисташек занимает время, что способствует меньшему потреблению количества еды.

Источник: Eat This, Not That