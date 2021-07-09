Ряд простых и доступных продуктов могут помочь похудению.
Их употребление позитивно отразится на фигуре, а также насытит организм полезными веществами.
Что нужно есть, чтобы похудеть
- Нежирные молочные продукты
Они содержат белок и полезный жир. Это способствует насыщению, при этом эти продукты достаточно низкокалорийны.
- Клубника
Ягода богата флавонолами, что может способствовать поддержанию веса во взрослом возрасте.
- Авокадо
Здоровые растительные жиры помогают насытить организм и подавлять голод.
- Зеленый и белый чай
Потребление напитка позитивно влияет на обмен веществ.
- Бобовые
Продукты богаты клетчаткой, помогают насытить организм и избежать переедания.
- Яйца
Хороший источник белка и здоровых жиров. Также этот продукт содержит мало калорий.
- Макароны
Традиционный компонент средиземноморской диеты. Исследования показали, что потребление макаронных изделий связано с более низким индексом массы тела.
- Грецкие орехи
Они содержат полезные для сердца жиры, пищевые волокна и антиоксиданты. Однако их стоит есть в ограниченном количестве, орехи очень калорийны.
- Вода
Потребление чистой воды помогает побороть голод и способствует похудению.
- Фисташки
Еще один полезный продукт, в частности для перекуса. Процесс очищения фисташек занимает время, что способствует меньшему потреблению количества еды.
Источник: Eat This, Not That