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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Не только зелень и овощи: топ-10 продуктов, которые помогут похудеть

питание - похудение

Ряд простых и доступных продуктов могут помочь похудению.

Их употребление позитивно отразится на фигуре, а также насытит организм полезными веществами.

Что нужно есть, чтобы похудеть

  • Нежирные молочные продукты

Они содержат белок и полезный жир. Это способствует насыщению, при этом эти продукты достаточно низкокалорийны.

  • Клубника

Ягода богата флавонолами, что может способствовать поддержанию веса во взрослом возрасте.

  • Авокадо

Здоровые растительные жиры помогают насытить организм и подавлять голод.

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  • Зеленый и белый чай

Потребление напитка позитивно влияет на обмен веществ.

  • Бобовые

Продукты богаты клетчаткой, помогают насытить организм и избежать переедания.

  • Яйца

Хороший источник белка и здоровых жиров. Также этот продукт содержит мало калорий.

  • Макароны

Традиционный компонент средиземноморской диеты. Исследования показали, что потребление макаронных изделий связано с более низким индексом массы тела.

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  • Грецкие орехи

Они содержат полезные для сердца жиры, пищевые волокна и антиоксиданты. Однако их стоит есть в ограниченном количестве, орехи очень калорийны.

  • Вода

Потребление чистой воды помогает побороть голод и способствует похудению.

  • Фисташки

Еще один полезный продукт, в частности для перекуса. Процесс очищения фисташек занимает время, что способствует меньшему потреблению количества еды.

Источник: Eat This, Not That

Фото: Pixabay

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