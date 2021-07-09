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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |
Незаметный враг: что такое ботулизм и как от него спастись

Незаметный враг: что такое ботулизм и как от него спастись

Ботулизм — это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Заболевание может привести к тяжелым последствиям. Но в большинстве случаев этого можно избежать, если придерживаться определенных правил. Факты ICTV подготовили информацию о причинах, симптомах, лечении и профилактике ботулизма.

Причины возникновения

Чаще всего причиной ботулизма становятся продукты домашнего консервирования — мясо и рыба. Консервированные продукты, которые плохо вымыли, неправильно или недостаточно термически обработали, могут вызвать это заболевание. Даже консервы, у которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть зараженными. Ботулотоксин нельзя определить по цвету или вкусу — микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты.

Причиной ботулизма также становятся вяленые или копченые продукты домашнего приготовления. Однако регистрируются и случаи болезни после употребления продуктов, произведенных в промышленных условиях. Это случается в случае не соблюдения соответствующих требований при заготовке, переработке или хранении продукта.

Значительно реже ботулизмом можно заразиться через раны, так же редко микроорганизм передается от матери к ребенку через грудное молоко.

Симптомы ботулизма

Симптомы зависят от количества токсина, который попал в организм человека. Чаще всего они возникают через 12-24 часа после потребления зараженной пищи. В то же время проявления болезни могут возникнуть и раньше — через 2 часа, или значительно позже — спустя 4 суток и более.

Симптомы ботулизма:

  • нарушение близкого зрения: вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;
  • сильно выраженная сухость во рту;
  • трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);
  • повышенная утомляемость, мышечная слабость;
  • головокружение;
  • кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, послабление стула), а затем – стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);
  • поражение мышц шеи и конечностей.

Чаще всего они появляются постепенно, нет резких подъемов температуры. Самое первое, на что стоит обратить внимание – слабость в ногах. Затем может ухудшиться зрение, то есть возникнуть двоение предметов, туман в глазах.

В тяжелых случаях пациенты испытывают недостаток воздуха, тяжесть в грудной клетке, дыхание становится поверхностным. Развивается дыхательная недостаточность, что является причиной смерти при ботулизме. Поэтому, если у вас возникают вышеназванные симптомы, стоит сразу обратиться к врачу.

Лечение ботулизма

Больные ботулизмом независимо от клинической формы заболевания подлежат госпитализации. На первичных этапах, даже если у человека еще не подтвержден диагноз, врачи делают промывание желудка.

Также они берут биологическую пробу (кровь из вены), чтобы узнать серотип возбудителя и применить правильную сыворотку во время лечения.

Пациентов с ботулизмом лечат противоботулинической сывороткой. 

Профилактика ботулизма

  • термически обрабатывать продукты;
  • мыть продукты;
  • соблюдать правила гигиены;
  • избегать продуктов неизвестного происхождения;
  • избегать потребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы, мяса, грибов домашнего и промышленного производства.

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