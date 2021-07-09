Чаще всего причиной ботулизма становятся продукты домашнего консервирования — мясо и рыба. Консервированные продукты, которые плохо вымыли, неправильно или недостаточно термически обработали, могут вызвать это заболевание. Даже консервы, у которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть зараженными. Ботулотоксин нельзя определить по цвету или вкусу — микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты.

Причиной ботулизма также становятся вяленые или копченые продукты домашнего приготовления. Однако регистрируются и случаи болезни после употребления продуктов, произведенных в промышленных условиях. Это случается в случае не соблюдения соответствующих требований при заготовке, переработке или хранении продукта.

Значительно реже ботулизмом можно заразиться через раны, так же редко микроорганизм передается от матери к ребенку через грудное молоко.