Причины возникновения
Чаще всего причиной ботулизма становятся продукты домашнего консервирования — мясо и рыба. Консервированные продукты, которые плохо вымыли, неправильно или недостаточно термически обработали, могут вызвать это заболевание. Даже консервы, у которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть зараженными. Ботулотоксин нельзя определить по цвету или вкусу — микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты.
Причиной ботулизма также становятся вяленые или копченые продукты домашнего приготовления. Однако регистрируются и случаи болезни после употребления продуктов, произведенных в промышленных условиях. Это случается в случае не соблюдения соответствующих требований при заготовке, переработке или хранении продукта.
Значительно реже ботулизмом можно заразиться через раны, так же редко микроорганизм передается от матери к ребенку через грудное молоко.
Симптомы ботулизма
Симптомы зависят от количества токсина, который попал в организм человека. Чаще всего они возникают через 12-24 часа после потребления зараженной пищи. В то же время проявления болезни могут возникнуть и раньше — через 2 часа, или значительно позже — спустя 4 суток и более.
Симптомы ботулизма:
- нарушение близкого зрения: вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;
- сильно выраженная сухость во рту;
- трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);
- повышенная утомляемость, мышечная слабость;
- головокружение;
- кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, послабление стула), а затем – стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);
- поражение мышц шеи и конечностей.
Чаще всего они появляются постепенно, нет резких подъемов температуры. Самое первое, на что стоит обратить внимание – слабость в ногах. Затем может ухудшиться зрение, то есть возникнуть двоение предметов, туман в глазах.
В тяжелых случаях пациенты испытывают недостаток воздуха, тяжесть в грудной клетке, дыхание становится поверхностным. Развивается дыхательная недостаточность, что является причиной смерти при ботулизме. Поэтому, если у вас возникают вышеназванные симптомы, стоит сразу обратиться к врачу.
Лечение ботулизма
Больные ботулизмом независимо от клинической формы заболевания подлежат госпитализации. На первичных этапах, даже если у человека еще не подтвержден диагноз, врачи делают промывание желудка.
Также они берут биологическую пробу (кровь из вены), чтобы узнать серотип возбудителя и применить правильную сыворотку во время лечения.
Пациентов с ботулизмом лечат противоботулинической сывороткой.
Профилактика ботулизма
- термически обрабатывать продукты;
- мыть продукты;
- соблюдать правила гигиены;
- избегать продуктов неизвестного происхождения;
- избегать потребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы, мяса, грибов домашнего и промышленного производства.