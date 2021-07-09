Вакцинация от коронавируса не отменяет ношение масок и соблюдение карантинных ограничений. Защитные средства нужно носить в ряде случаев людям, которые получили укол.

Такое мнение высказала медицинский аналитик Леана Вен.

— Маски по-прежнему нужны в некоторых условиях, например, в аэропортах, в самолетах и ​​поездах, а также в больницах. Если бизнес требует этого, вам все равно следует носить маску, — говорит Леана Вен.

По ее словам, нужно обращать внимание на три фактора, первый — собственное состояние здоровья, второй — самочувствие и наличие вакцинации у близких.

— Если вы живете с человеком с ослабленным иммунитетом или с маленькими непривитыми детьми, вы все равно можете принять дополнительные меры предосторожности, — уточняет эксперт.

Последний фактор — эпидситуация и уровень вакцинации в населенном пункте (регионе), где живет человек.

— Если вы живете в районе, где вакцинировано более 80% взрослых, а показатели Covid-19 очень низкие, ваши шансы встретить невакцинированного инфицированного человека значительно снижаются. Вероятно, вам будет безопаснее обходиться там без маски, чем, скажем, если вы живете в районе, где вакцинировано менее 30% взрослых и где наблюдается рост числа случаев Дельта-варианта, — подводит итог она.

В то же время о необходимости соблюдать карантинные меры и продолжать носить маски заявляют и представители ВОЗ. По их мнению, только так можно победить пандемию.