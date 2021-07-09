Фармацевтическая компания Pfizer намерена обратиться к регулирующим органам США с просьбой разрешить ревакцинацию своей вакциной против Covid-19 в течение следующего месяца. Об этом сообщил ведущий ученый производителя лекарств.

Намерение основано на доказательствах повышенного риска повторного заражения через шесть месяцев после вакцинации и из-за распространения высокозаразного варианта Covid-штамма Delta.

Эта новость появилась после того, как регулирующие органы США заявили, что полностью вакцинированным американцам в настоящее время не нужна ревакцинация от Covid-19.

— Мы готовы к бустерным дозам, если наука покажет, что они необходимы, — заявили в совместном заявлении Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Министерство здравоохранения страны заявило, что эффективность вакцины в предотвращении как инфекции, так и симптоматических заболеваний упала до 64% ​​в июне.

Представитель Pfizer подчеркнул, что, по его мнению, ревакцинации особенно важны в старших возрастных группах.

Исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что людям, вероятно, потребуется повторная доза вакцины компании каждые 12 месяцев — аналогично ежегодной вакцинации против гриппа. Но некоторые ученые задаются вопросом о целесообразности таких мер.