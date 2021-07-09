Ревень – овощ с фруктовым вкусом. Его стебли готовы к употреблению с начала весны. Когда еще нет витаминов, ревень готов предоставить их нам. Поздней осенью его можно добавлять в горячие фруктовые чаи с корицей и гвоздикой. А летом из него варят компоты и кладут в творожные запеканки и пирожки.

Однако есть одно предостережение.

Польза ревеня

Ревень рекомендуется употреблять тогда, когда температура воздуха не превышает 20 градусов тепла. При высоких температурах в нем образуется очень много щавелевой кислоты, которая вредна для многих людей. О ней — позже. Сейчас о пользе ревеня.

Ревень – низкокалорийное растение: 21 ккал на 100 г. В нем до 95% воды, много витаминов (А, С, Е, В9), а также пектины и клетчатка. Толстые стебли ревеня содержат 30% суточной нормы витамина К.

Способы употребления

Лучше употреблять молодые стебли ревеня. Их можно есть с кожицей в сыром виде, порезав на кусочки длиной по 10 см.

Можно кусочки протушить с сахаром и корицей, другими пряностями – получится джем.

В десертах ревень идеален со сливками, сметаной, творогом.

— Именно с творогом и кисломолочными продуктами ревень лучше всего употреблять, — советует врач-диетолог Борис Скачко. – А все потому, что ревень связывает и выводит кальций, магний, железо. Если есть его часто и в больших количествах, то можно заработать дефицит кальция, анемию и нервное расстройство.

Осторожно, ревень!

Именно поэтому не рекомендуется летом варить компоты из ревеня, да еще для детей или пожилых людей. У них недостаток кальция может вызвать ломкость костей. А недостаток магния плохо влияет на женщин, нервная система которых и без того ежемесячно страдает от гормональных всплесков. ПМС у любительниц ревеня может протекать очень тяжело.

— Связываясь с минералами, щавелевая кислота образует оксалаты (оксалат кальция, оксалат железа), соли, которые выводятся с мочой, — объясняет диетолог. — Но когда оксалатов много или они представляют собой крупные кристаллы, то возникает воспаление, и человек страдает от цистита или простатита, в зависимости от пола.

В некоторых случаях врачи назначают даже антибиотики, чтобы пролечить инфекцию мочеполовых путей, а они-то и не нужны. Просто попил человек компотика из ревеня, вот и пошли камешки.

Поэтому ревень можно употреблять в разумных количествах (один-два раза в неделю) и осторожно. Лучше всего сочетать его с сывороткой, творогом, сливками или же в пирожках. Если не боитесь поправиться.

Пытаясь похудеть, можно экспериментировать с различными диетами и рационами. Одни принесут пользу, другие будут менее эффективными. Однако есть ряд продуктов, которые считаются суперфудами при похудении.