О жутком происшествии сообщил информационный портал Киев Оперативный. Вчера поздно вечером медики скорой помощи констатировали смерть мужчины в результате критической потери крови. Пострадавший был обнаружен по проспекту Победы, 10.

По предварительной информации правоохранителей, у несчастного якобы разошлись послеоперационные швы. В настоящее время они выясняют обстоятельства происшедшего.

Сразу возникают сомнения: неужели врачи выписали пациента со свежими швами? Сколько вообще человеку нужно потерять крови и в течение какого времени, чтобы наступил летальный исход? С этими вопросами Факты ICTV обратились к семейному врачу поликлиники Оболонского района Киева Людмиле Сердюк.

— Предположение о том, что пострадавшего выписали со свежими послеоперационными швами, звучит абсурдно, — заверила нас врач общей практики.

По ее словам, даже после кесарева сечения рожениц наблюдают непосредственно в роддоме в течение не менее 10 дней. И выписывают, только если процесс заживления показывает положительную динамику.

Поэтому в данном случае, говорит Людмила Сердюк, можно предположить, по меньшей мере, две варианта развития событий. Либо мужчина покинул лечебное учреждение, не уведомив об этом врачей, то есть попросту сбежал. Либо имеет место криминальная составляющая – причинение тяжкого телесного повреждения.

Что же касается самого аспекта кровопотери, то травматический шок, связанный с потерей крови, развивается при утрате более 30% объема крови, циркулирующей в организме. Это порядка полутора-двух литров. Если кровь уходит в темпе 150 мл/мин, то летальный исход от кровопотери может наступить через 15-20 мин.

Спасти такого пострадавшего можно только в случае немедленного оказания первой помощи. Способных оказать которую, судя по результату, рядом не оказалось.