Количество украинцев, которые хотят получить прививки против коронавируса, по сравнению с 2020 годом, увеличилось. Это связано с тем что Европейский Союз может разрешить въезд в страны гражданам с Covid-сертификатами.

Об этом сообщил Комитета глава Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире одного из телеканалов.

По его словам, в конце прошлого года в Украине были готовы вакцинироваться около 43% людей. А в 2021 году количество выросло до более 50%.

— Евросоюз нам упрекал, что надо мощнее вести рекламную кампанию. Обсудили и сошлись во мнении, что как только ЕС начнет признавать сертификаты вакцинации, то желающих станет больше, — отметил он.

Радуцкий добавил, что в медиа и социальных сетях антивакцинальная кампания мощнее, чем вакцинальная. Но в Украине количество желающих получить прививку от Covid-19 растет.

Сейчас в Украине провели уже более 3,3 млн прививок. За сутки, 8 июля, против Covid-19 вакцинировали 109 160 человек – это наибольшее суточное количество прививок за 4,5 месяца вакцинальной кампании.

От начала вакцинальной кампании привито 2 223 408 человек, из них первую дозу вакцины получили 2 223 406 человек, обе дозы – 1 082 602 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Кроме того, в Украине планируют выдавать Covid-сертификат в бумажном виде, вероятно, с осени. Документ можно будет получить у семейного врача и в учреждении здравоохранения.